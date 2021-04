Mercedes-AMG - Primi dettagli sui futuri modelli elettrificati

(Di giovedì 8 aprile 2021) La-AMG cede all'elettrificazione: idi Affalterbach saranno infatti disponibili anche nelle versioni E Performance, caratterizzate da un powertrain ibrido sviluppato grazie all'eseperienza accumulata in Formula 1. Già quest'anno, però, arriveranno anche le prime AMG elettriche: saranno basate sulla piattaforma modulare Eva e deriveranno da altria batteria della Stella, ma saranno caratterizzate da affinamenti aerodinamici e meccanici esclusivi. Il motore elettrico e il cambio a due marce sono dietro. In un approfondimento tecnico dedicato, la AMG ha fornito una serie di informazioni sulle nuove soluzioni che presto troveremo suidi serie. Al di là della tecnologia di diretta derivazione F.1 della hypercar AMG One, per le sportive con motori endotermici è ...

ha aggiornato la CLS 53 4MATIC+ con numerosi highlight visivi e accattivanti pacchetti di equipaggiamento. Tra le innovazioni di serie spiccano il frontale ridisegnato con il paraurti ......la frenata rigenerativa sui veicoli elettrici eha pensato di integrare una funzione che alcuni appassionati sicuramente apprezzeranno . Ispirata direttamente dalla Formula 1, il sistema...Nuove motorizzazioni per la Mercedes Classe A 2022 Sarà questa la novità più ... di efficienza ed emissioni di CO2 potrebbe subire l’A160. Novità anche per la AMG A 45 ed A 45 S, modelli che rispetto ...Difficile da credere o meno, le nuove Mercedes-AMG Hybrid possono ricaricare la batteria anche in condizioni di aderenza non ottimale, come ad esempio se si effettua un drift; incredibile vero?