Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, balla mezzo milione: le ultime (Di giovedì 8 aprile 2021) Hakan Calhanoglu e il Milan: un Rinnovo che ancora non si sblocca. Tra le parti, però, si riduce la distanza. Le ultime di Mercato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Hakane il: unche ancora non si sblocca. Tra le parti, però, si riduce la distanza. Ledi

Advertising

PianetaMilan : Dai Hakan, ancora un ultimo sforzo ?? Intanto la distanza si riduce ??? - infoitsport : Mercato – Inter e Milan si (ri)sfidano per Milenkovic: crolla il prezzo del cartellino - DamianoMi : RT @BausciaCafe: Per non parlare del Milan che ha fatto mercato a gennaio, loro sì che si sono rafforzati con Mandzukic e Meitè mentre Suni… - teo_acm : RT @DomenicoAC1899: Dopo anni di mediocrità ci stiamo giocando un posto nella prossima Champions League e c’è gente che pensa al mercato e… - DomenicoAC1899 : Dopo anni di mediocrità ci stiamo giocando un posto nella prossima Champions League e c’è gente che pensa al mercat… -