Mercato Milan – La visita di Pisacane non era legata a Insigne | News (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, la visita a Casa Milan di Vincenzo Pisacane non era legata a Insigne ma per un altro dei suoi assistiti Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, laa Casadi Vincenzonon erama per un altro dei suoi assistiti

Advertising

notizie_milan : Sky – Milan tra rinnovi e mercato: il punto - notizie_milan : Mercato Milan: interesse per D’Ambrosio - NeroAzzurro20 : @rossonero_ross1 @pisto_gol @_i_n_d_i_o_ la Juve che è terza e si trova a -12 ha il monte stipendi quasi doppio al… - sportli26181512 : Rai - Nell'incontro con Pisacane non si è parlato di Insigne ma di D'Ambrosio: Ciro Venerato, esperto di mercato di… - infoitsport : Inter-Milan, si scatena il derby di mercato per un difensore -