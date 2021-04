Mercato Juventus, sfuma Aguero: l’attaccante ha solo una preferenza (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus potrebbe definitivamente perdere la corsa per Sergio Aguero. l’attaccante, in scadenza con il Manchester City, non rinnoverà il contratto e dovrebbe cambiare squadra a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph, nonostante i corteggiamenti di Paris Saint Germain, Inter, Barcellona e Real Madrid, l’ex Atletico avrebbe deciso di rimanere in Premier League. Mercato Juventus: Aguero preferisce la Premier League Aguaro, inoltre, sarebbe addirittura disposto a giocare in un club che non gioca la Champions League pur di ripartire con le giuste motivazioni. Leggi anche:Juventus Napoli, Pirlo: “Rabbia per i troppi punti persi. Dybala? Spero resti” Le due squadre che potrebbero realmente fare al caso dell’attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Lapotrebbe definitivamente perdere la corsa per Sergio, in scadenza con il Manchester City, non rinnoverà il contratto e dovrebbe cambiare squadra a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph, nonostante i corteggiamenti di Paris Saint Germain, Inter, Barcellona e Real Madrid, l’ex Atletico avrebbe deciso di rimanere in Premier League.preferisce la Premier League Aguaro, inoltre, sarebbe addirittura disposto a giocare in un club che non gioca la Champions League pur di ripartire con le giuste motivazioni. Leggi anche:Napoli, Pirlo: “Rabbia per i troppi punti persi. Dybala? Spero resti” Le due squadre che potrebbero realmente fare al caso del...

