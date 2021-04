Mercato Juventus, il colpo per il centrocampo costerebbe soltanto 18 milioni di Euro (Di giovedì 8 aprile 2021) La Juventus avrebbe intenzione di potenziare il centrocampo durante la prossima sessione di Mercato che si aprirà in estate. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.it, il nuovo profilo seguito dai dirigenti bianconeri sarebbe Hamed Junior Traorè. Il calciatore del Sassuolo sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista realizzativo, come dimostra anche il gol messo a segno ieri contro l’Inter. Mercato Juventus: idea Traorè L’ex Empoli è stato prelevato dalla società nero-verde durante un operazione conclusasi in sinergia con il club di Andrea Agnelli. Il costo del cartellino sarebbe stato di circa 16 milioni di Euro. La Juventus avrebbe un diritto di acquisto che consentirebbe l’arrivo di Traorè alla Continassa per solo due ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Laavrebbe intenzione di potenziare ildurante la prossima sessione diche si aprirà in estate. Secondo quanto riportato da Tuttoweb.it, il nuovo profilo seguito dai dirigenti bianconeri sarebbe Hamed Junior Traorè. Il calciatore del Sassuolo sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista realizzativo, come dimostra anche il gol messo a segno ieri contro l’Inter.: idea Traorè L’ex Empoli è stato prelevato dalla società nero-verde durante un operazione conclusasi in sinergia con il club di Andrea Agnelli. Il costo del cartellino sarebbe stato di circa 16di. Laavrebbe un diritto di acquisto che consentirebbe l’arrivo di Traorè alla Continassa per solo due ...

