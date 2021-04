Mercato di Antignano al Vomero | falsa riapertura per protesta | Aiuti in ritardo | centinaia di famiglie sul lastrico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 aprile 2021) Bancarelle allestite a Napoli aldi via De Bustis, la parte delvomerese didedicata non al cibo ma alla vendita di vestiti, scarpe e accessori. I mercatali hanno organizzato lacontro una chiusura che per loro sta diventando ormai insostenibile: “Siamo in 197 espositori – spiega uno dei mercatali – questo significa chedi, calcolando anche l’indotto, vive di questo mercatino. Siamo espositori stabili, non itineranti, chiuso questo spazio per noi non c’è più reddito e i risparmi sono agli sgoccioli”. I venditori lamentano che i ristori sono arrivati ine sono comunque bassissimi, non possono supplire al lungo stop della vendita. Per questo oggi hanno allestito tutte le bancarelle e gli ombrelloni senza però ...