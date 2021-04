Mercato azionario: quali previsioni per Wall Street e le borse dell’Eurozona? (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un 2020 caratterizzato dalla performance positiva dell’azionariato USA il 2021 potrebbe essere l’anno dell’inversione di tendenza, con le borse europee che tornano a crescere in modo significativo. L’anno passato lo S&P500 è salito di oltre il 16%, con l’Eurostoxx50 che ha perso più del 3%, mentre in questo avvio di 2021 il primo è aumentato appena dell’8,5% a fronte di un incremento di oltre il 10% per il listino azionario europeo. Andando ancora più a ritroso nel tempo la differenza tra le borse americane e quelle del vecchio continente è ancora più marcato, tuttavia quest’anno potrebbero essere proprio quest’ultime ad essere favorite dal nuovo ciclo economico in sviluppo. Il Mercato azionario USA, infatti, è strettamente legato all’indice Nasdaq e ai titoli tecnologici, un settore in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un 2020 caratterizzato dalla performance positiva dell’azionariato USA il 2021 potrebbe essere l’anno dell’inversione di tendenza, con leeuropee che tornano a crescere in modo significativo. L’anno passato lo S&P500 è salito di oltre il 16%, con l’Eurostoxx50 che ha perso più del 3%, mentre in questo avvio di 2021 il primo è aumentato appena dell’8,5% a fronte di un incremento di oltre il 10% per il listinoeuropeo. Andando ancora più a ritroso nel tempo la differenza tra leamericane e quelle del vecchio continente è ancora più marcato, tuttavia quest’anno potrebbero essere proprio quest’ultime ad essere favorite dal nuovo ciclo economico in sviluppo. IlUSA, infatti, è strettamente legato all’indice Nasdaq e ai titoli tecnologici, un settore in cui ...

Advertising

ECrivellaro : RT @TCommodity: Oggi su Alliance News un mio take sulle prospettive del mercato azionario Usa - doveinvestire1 : Il produttore di smartphone 5G #Apple #AAPL potrebbe essere una scelta migliore del #Bitcoin #BTC per gli investito… - mauricarta1 : RT @TCommodity: Oggi su Alliance News un mio take sulle prospettive del mercato azionario Usa - TCommodity : Oggi su Alliance News un mio take sulle prospettive del mercato azionario Usa -