Mercati chiusi a Salerno, è dramma-lavoro (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Un unico, grande, grido di disperazione si alza dai tre Mercati cittadini di Torrione (via Robertelli), Salerno centro (via Piave) e Pastena (via De Crescenzo). Sotto l’occhio vigile degli agenti di Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Polizia gli operatori del settore non alimentare hanno occupato i posteggi assegnati, montato gli stand e (qualcuno) scaricato gli scatoloni. Non hanno però potuto vendere. “Se non arriveranno risposte, nei prossimi giorni apriremo le attività. E un nostro diritto”. Spiegano: “Nella maggior parte dei casi vendiamo gli stessi prodotti che troviamo nei superMercati e nei negozi legittimati ad operare nella zona rossa. Abbigliamento intimo, cosmesi, prodotti di prima necessità e quanto è concesso vendere al chiuso, a maggior ragione, dovrà essere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un unico, grande, grido di disperazione si alza dai trecittadini di Torrione (via Robertelli),centro (via Piave) e Pastena (via De Crescenzo). Sotto l’occhio vigile degli agenti di Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Polizia gli operatori del settore non alimentare hanno occupato i posteggi assegnati, montato gli stand e (qualcuno) scaricato gli scatoloni. Non hanno però potuto vendere. “Se non arriveranno risposte, nei prossimi giorni apriremo le attività. E un nostro diritto”. Spiegano: “Nella maggior parte dei casi vendiamo gli stessi prodotti che troviamo nei supere nei negozi legittimati ad operare nella zona rossa. Abbigliamento intimo, cosmesi, prodotti di prima necessità e quanto è concesso vendere al chiuso, a maggior ragione, dovrà essere ...

