Meloni | “Vaccinare prima gli anziani? E’ arrivato Draghi…Bastava leggere banalmente i dati”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Ringrazio il presidente Draghi, ma oggi dice una cosa banale”. Giorgiadagli studi “Porta a Porta” ascolta le parole del premier sull’andamento del piano vaccinale e non può che provare un po’ di rabbia. Con rispetto e con risolutezza scandisce: ”Quante volte mi ha sentito dire che la priorità era mettere in sicurezza gli? Non ci voleva molto a capire che leggendosui morti di Covid che il vero problema non erano le chiusure indiscriminate. Ma consentire a chi era più a rischio di avere corsie preferenziali su tutto, anche sul vaccino. Ringrazio il presidente Draghi che oggi dice una cosa banale”. Smettiamola dii giovani – ha stigmatizzato Draghi- ovvero, ”partiamo dagli”. E’ stato questo uno dei passi-chiave del discorso del ...