Meloni tace | il nazifascismo brinda | la videolettera di Riccardo Bocca

La videolettera di Riccardo Bocca: 8 aprile 2021 Carissima Giorgia Meloni, le invio questa videolettera perché a Verona nei giorni scorsi gli adepti di Gioventù Nazionale – ovvero la formazione junior del suo Fratelli d'Italia – si sono contraddistinti per una prodezza degna del massimo avvilimento: inneggiare sui social a un criminale di guerra nazista. Si tratta di Leon Degrelle, ufficiale delle SS noto anche con l'appellativo di "figlio adottivo di Hitler", del quale è stato celebrato con un post su Facebook l'anniversario della morte. Una figura che, senza dubbio, meriterebbe il dimenticatoio e che invece sciaguratamente è stata riportata all'attenzione pubblica. Tutto questo rientra nel capitolo, già abbastanza intasato, dell'apologia nazifascista. Ma non è soltanto questo il problema.

