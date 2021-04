Mediaset Play, nuova piattaforma: cambio di grafica e nuova app (Di giovedì 8 aprile 2021) Mediaset Play cambierà piattaforma, veste grafica e App. Questo mese, diventerà Mediaset Play Infinity, la nuova piattaforma che ingloba l’offerta gratuita di Mediaset Play e il servizio a pagamento Infinity TV, rinominato Infinity+. L’ufficializzazione sul rilascio della nuova piattaforma unica per lo streaming di Mediaset è giunta il mese scorso tramite comunicazioni agli abbonati. Si annunciava il cambio di nome da Infinity a Infinity+ senza alcuna modifica per il prezzo e la ricorsività della sottoscrizione. Nella stessa occasione, veniva comunicata anche l’imminente nascita di Mediaset ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)cambierà, vestee App. Questo mese, diventeràInfinity, lache ingloba l’offerta gratuita die il servizio a pagamento Infinity TV, rinominato Infinity+. L’ufficializzazione sul rilascio dellaunica per lo streaming diè giunta il mese scorso tramite comunicazioni agli abbonati. Si annunciava ildi nome da Infinity a Infinity+ senza alcuna modifica per il prezzo e la ricorsività della sottoscrizione. Nella stessa occasione, veniva comunicata anche l’imminente nascita di...

Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - MediasetPlay : Grazie per aver seguito con noi la prima puntata de #IlPuntoZ ?? Ci vediamo mercoledì prossimo in streaming su Medi… - MediasetPlay : I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne ve… - QueenMary4983 : RT @MediasetPlay: Grazie per aver seguito con noi la prima puntata de #IlPuntoZ ?? Ci vediamo mercoledì prossimo in streaming su Mediaset P… - Teresa69845984 : RT @MediasetPlay: Grazie per aver seguito con noi la prima puntata de #IlPuntoZ ?? Ci vediamo mercoledì prossimo in streaming su Mediaset P… -