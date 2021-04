Maturità, online la pagina dedicata alle prove di giugno: il messaggio del ministro Bianchi (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia, soprattutto, nel nostro Paese“. Con queste parole il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, si è rivolto oggi alle studentesse e agli studenti che sosterranno gli Esami di Stato, con un video diffuso sui canali social del Ministero. Il ministro ha lanciato un messaggio di incoraggiamento e di supporto e presentato alcune delle attività predisposte per accompagnare la comunità scolastica fino alle prove di giugno. “Ognuno di voi ha il diritto di essere valutato. Per questo abbiamo scelto una formula, su cui voi state lavorando, che vi consentirà di esprimere tutto il vostro percorso. Con l’Esame – ha sottolineato – si passa da una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia, soprattutto, nel nostro Paese“. Con queste parole ildell’Istruzione, Patrizio, si è rivolto oggistudentesse e agli studenti che sosterranno gli Esami di Stato, con un video diffuso sui canali social del Ministero. Ilha lanciato undi incoraggiamento e di supporto e presentato alcune delle attività predisposte per accompagnare la comunità scolastica finodi. “Ognuno di voi ha il diritto di essere valutato. Per questo abbiamo scelto una formula, su cui voi state lavorando, che vi consentirà di esprimere tutto il vostro percorso. Con l’Esame – ha sottolineato – si passa da una ...

