«Matrimonio a prima vista 6» | tra la fede perduta di Fabio e l’insofferenza di Santa

In ogni edizione di Matrimonio a prima vista c'è sempre una coppia che lascia ben sperare, una che, alle litigate e agli sfoghi estemporanei, preferisce godersi il momento e viversi l'esperienza fino in fondo. A questo giro, la coppia corrisponde a quella formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo che, nonostante le resistenze di lui verso il gatto di lei, ha scelto di prendere solo il meglio del programma e di provare a instaurare da subito un rapporto basato sulla fisicità e sull'affinità. Dopo un imprinting decisamente positivo da parte di entrambi, i primi problemi sono arrivati quando Fabio ha annunciato alla neo-moglie la sua intenzione di andare in vacanza a Formentera, viaggio stabilito ancora prima di partecipare a Matrimonio a prima vista, senza di lei. La gelosia, la fiducia ancora acerba e il terrore che sull'isola potesse scattare qualcosa con qualcun'altra non ha fatto dormire sonni tranquilli a Clara e, per certi versi, ha avuto ragione.

