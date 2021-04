Marxismo e capitalismo nel tradimento "black"

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Maurizio Acerbi "Non combatteremo ilbianco con ilnero, combatteremo ilcon il socialismo" «Non combatteremo ilbianco con ilnero, combatteremo ilcon il socialismo», afferma Fred Hampton, il presidente delPanther Party dell'Illinois. È la frase chiave, pronunciata nel 1968, per capire tutto il film, tratto da una storia vera, drammatica, su uno dei leader delle Pantere Nere e dei tragici eventi che lo coinvolsero. Con un titolo che fa pensare a qualcosa di cattolico, ma che è laico fino alle fondamenta. Ed è interessante notare come il cinema hollywoodiano, che sta sfruttando al meglio il filone d'oro e significativamente più creativo del «cinema», ...