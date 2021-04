Mario Draghi, iniziata la conferenza stampa oggi alle 18.30 su vaccini, ristori, recovery e aperture (Di giovedì 8 aprile 2021) Il premier Mario Draghi in conferenza stampa oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. «AstraZeneca Nel pomeriggio c'è stata la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 aprile 2021) Il premierinpresso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. «AstraZeneca Nel pomeriggio c'è stata la...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi una conferenza stampa alle 18. - Palazzo_Chigi : Si è svolta a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio… - Radio3tweet : Con quali obiettivi Mario Draghi ha scelto la #Libia per il suo primo viaggio all'estero da presidente del consigli… - PerugiaToday : VIDEO Coronavirus, Mario Draghi parla al Paese: la conferenza stampa del Presidente del Consiglio - aspettaaspetta : RT @riktroiani: 'E' un dovere riaprire la seconda metà di aprile, se i dati lo permetteranno. Non si può stare in rosso a vita'. Così Matte… -