Mario Draghi in conferenza stampa | “Basta saltare la fila nelle liste sui vaccini | con che coscienza si fa questo?”

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Le sfide si vincono insieme: voi siete le antenne nel rapporto con i cittadini.” Così il premieral tavolo con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province sul Recovery plan. Lo riporta RaiNews24. “Il rapporto tra governo e Regioni deve essere di collaborazione altrimenti queste sfide non si vincono”, ha aggiunto. “lesui– ha detto il premier in-. Ma con checi sono persone che saltano la lista d’attesa cercando di farsi vaccinare prima, pur sapendo che inmodo si lascia esposto a rischi chi ha più di 65 anni o qualche fragilità e, di conseguenza, un rischio concreto di morte?”. “Dico sì alle riaperture in sicurezza ma non ho una data ...

'E' venuto il momento di prendere decisioni' sulle fasce d'età per le vaccinazioni. E' quanto afferma, ribadendo che la questione 'è al centro delle riaperture . Se riduciamo il rischio di morte per Covid nelle classi più esposte al rischio è chiaro che si riapre con più tranquillità. ...Presente anche il premier,. Fra i temi trattati, la situazione del piano vaccinale italiano alla luce della circolare del ministero della Salute che raccomanda proprio l'uso del ...Roma, 8 apr (Adnkronos) - Su Alitalia "siamo in piena trattativa con la Commissione, che dovrà giustificare se c'è una asimmetria. Non possiamo accettare asimmetrie ingiustificate, se ci sono ragioni ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato in conferenza stampa circa le polemiche sul vaccino AstraZeneca. "La raccomandazione è usarlo per coloro che hanno più di 60 anni di età. Quello ...