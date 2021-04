Maria Luisa Macellaro La Franca, scende in politica per la Francia (Di venerdì 9 aprile 2021) Maria Luisa Macellaro La Franca è una donna estroversa e dinamica, attualmente è una delle personalità più interessanti del panorama internazionale. Maria Luisa Macellaro La Franca, la direttrice d’orchestra si candida in Francia (Facebook)Nasce come una direttrice d’orchestra palermitana, vive la sua infanzia a Villabate, per poi diventare una cittadina di Palermo, da anni vive e lavora in Francia. La consapevolezza di avere una forza d’animo ineguagliabile l’ha spinta a candidarsi tra i membri del gruppo misto “La République en Marche, Agir Modem e Territoires de progrés“, questo proprio in occasione delle prossime elezioni regionali francesi che si terranno a Giugno 2021. Da circa 10 anni attraverso ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021)Laè una donna estroversa e dinamica, attualmente è una delle personalità più interessanti del panorama internazionale.La, la direttrice d’orchestra si candida in(Facebook)Nasce come una direttrice d’orchestra palermitana, vive la sua infanzia a Villabate, per poi diventare una cittadina di Palermo, da anni vive e lavora in. La consapevolezza di avere una forza d’animo ineguagliabile l’ha spinta a candidarsi tra i membri del gruppo misto “La République en Marche, Agir Modem e Territoires de progrés“, questo proprio in occasione delle prossime elezioni regionali francesi che si terranno a Giugno 2021. Da circa 10 anni attraverso ...

Advertising

Maria__Luisa_ : @CamixLipa Nn si è messa realmente in gioco.. secondo me nn meritava la vittoria!! - RuggeriIvan1 : @Giorgiofusi @MariaLu91149151 @ladyonorato Scusami Maria Luisa go letto ora la tua risposta?? - d2f2f614ee34494 : RT @RobertoBerny46: @MariaLu05272189 @d2f2f614ee34494 @marcoccccc Buongiorno Maria Luisa! Buon lavoro - fiona_192125 : @MariaLu91149151 @leonemaschio @nuvola1000 @iside50 @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012803 @elisabe33314234… - ParcoMonviso : Come si vede il Monviso… dal Monte Rocceré? Lo scopriamo grazie a uno scatto condiviso su Instagram da Maria Luisa… -