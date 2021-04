Marco Rossi-Doria nuovo presidente dell’associazione Con i Bambini (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Assemblea dei soci di Con i Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, ha nominato presidente Marco Rossi-Doria in sostituzione del dimissionario Carlo Borgomeo. Il passaggio di testimone alla guida dell’impresa sociale avviene a cinque anni dalla sua costituzione, periodo in cui, con 11 bandi pubblicati, 384 progetti selezionati e oltre 302 milioni di euro erogati, sono stati raggiunti oltre 500 mila minori. “La nomina di Marco Rossi-Doria costituisce per me – ha rilevato Borgomeo – motivo di particolare soddisfazione e per l’impresa sociale Con i Bambini una grande opportunità. La passione, le esperienze e l’indiscussa competenza in materia di educazione e inclusione dei minori ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Assemblea dei soci di Con i, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, ha nominatoin sostituzione del dimissionario Carlo Borgomeo. Il passaggio di testimone alla guida dell’impresa sociale avviene a cinque anni dalla sua costituzione, periodo in cui, con 11 bandi pubblicati, 384 progetti selezionati e oltre 302 milioni di euro erogati, sono stati raggiunti oltre 500 mila minori. “La nomina dicostituisce per me – ha rilevato Borgomeo – motivo di particolare soddisfazione e per l’impresa sociale Con iuna grande opportunità. La passione, le esperienze e l’indiscussa competenza in materia di educazione e inclusione dei minori ...

