Manchester United-Granada, Diego Martinez se la ride (Di giovedì 8 aprile 2021) Questa sera si gioca Manchester United-Granada, andata dei quarti di finale di Europa League. Entrambe sono responsabili del fallimento delle italiane in Europa: Lo United ha eliminato il Milan agli ottavi, mentre il Granada ha avuto la meglio sul Napoli ai sedicesimi. I Red Devils sono una delle principali favorite, se non la principale favorita, alla vittoria finale della coppa e arrivano in forma a questa doppia sfida. Dall’altro lato un Granada che non vuole giocare il ruolo di semplice comparsa. In conferenza stampa è stato chiesto un parare a Diego Martinez, allenatore del club spagnolo, sulla sfida. Il tecnico ha risposto con una risata spiegando come il Manchester sia sulla carta nettamente più avanti. Sarà una sfida ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Questa sera si gioca, andata dei quarti di finale di Europa League. Entrambe sono responsabili del fallimento delle italiane in Europa: Loha eliminato il Milan agli ottavi, mentre ilha avuto la meglio sul Napoli ai sedicesimi. I Red Devils sono una delle principali favorite, se non la principale favorita, alla vittoria finale della coppa e arrivano in forma a questa doppia sfida. Dall’altro lato unche non vuole giocare il ruolo di semplice comparsa. In conferenza stampa è stato chiesto un parare a, allenatore del club spagnolo, sulla sfida. Il tecnico ha risposto con una risata spiegando come ilsia sulla carta nettamente più avanti. Sarà una sfida ...

