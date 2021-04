Maltrattamenti alle donne, Bellanova: “Gli schiaffi, le botte, la violenza fisica e verbale non possono capitare” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Gli schiaffi, le botte, la violenza fisica e verbale non possono capitare. Nè mai devono essere accettati o giustificati. Trovo spaventoso che proprio un sacerdote possa affermare il contrario, richiamando le virtù cristiane del perdono e della tolleranza, che niente hanno a che fare con la violenza”. Così l’ex ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova (foto), parlamentare di Italia Viva. “Dall’inizio dell’anno – aggiunge – in Italia 15 donne sono rimaste vittime di femminicidio. Una vera e propria strage, da contrastare ad ogni costo, per affermare con forza il diritto di ogni donna di essere libera. È con questo obiettivo che il nostro impegno contro la violenza sulle ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Gli, le, lanon. Nè mai devono essere accettati o giustificati. Trovo spaventoso che proprio un sacerdote possa affermare il contrario, richiamando le virtù cristiane del perdono e della tolleranza, che niente hanno a che fare con la”. Così l’ex ministra delle politiche agricole Teresa(foto), parlamentare di Italia Viva. “Dall’inizio dell’anno – aggiunge – in Italia 15sono rimaste vittime di femminicidio. Una vera e propria strage, da contrastare ad ogni costo, per affermare con forza il diritto di ogni donna di essere libera. È con questo obiettivo che il nostro impegno contro lasulle ...

