Mafia e Petrolio, arrestata l'ereditiera e cantante Ana Bettz: «Era il capo dell'impresa criminale». A Gabriel Garko soldi in nero per le serate (Di giovedì 8 aprile 2021) Da questa mattina è in corso una vasta operazione che coinvolge quattro procure – Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria – con arresti e varie altre misure cautelari nei confronti di circa 70 persone coinvolti in affari illeciti anche nel settore petrolifero. Si tratta di una maxioperazione chiamata "Petrolmafie Spa" contro la 'Ndrangheta coordinata dalle procure antiMafia e dalla Direzione nazionale antiMafia, nata da quattro indagini distinte nelle quali sono emerse le stesse dinamiche criminali. Tra gli arrestati c'è Anna Bettozzi – nome d'arte: Ana Bettz -, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, che secondo le accuse sarebbe amministratrice di fatto della Made Petrol Italia. Sequestrati anche gli impianti della società ex Max Petroli. Nel 2019 la donna era già stata fermata mentre cercava di oltrepassare il confine a ...

