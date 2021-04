Mafia e frode prodotti petroliferi. Soldi in nero a Garko, arrestata la cantante Anna Betz (Di giovedì 8 aprile 2021) ‘Il denaro viene autoriciclato dalla Max Petroli reinvestendolo nell’attività imprenditoriale dell’arruolamento a fini pubblicitari del tesimonial Gabriel Garko per il nuovo spot della ‘Made Petrol’”. E’ il particolare contenuto nell’ordinanza firmata dal gip Tamara De Amicis che ha portato a 23 misure cautelari, di cui 10 in carcere e 13 ai domiciliari nell’ambito del filone romano dell’operazione ‘Petrol-Mafie Spa’ coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. Tra le persone finite in carcere c’è anche l’imprenditrice e cantante Anna Bettozzi, in arte Ana Betz, vedova del petroliere Sergio Di Cesare. Secondo l’accusa, la cantante-ereditiera aveva messo in piedi un’associazione a delinquere operante nel settore petrolifero per aggirare il fisco. L’operazione coordinata da quattro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) ‘Il denaro viene autoriciclato dalla Max Petroli reinvestendolo nell’attività imprenditoriale dell’arruolamento a fini pubblicitari del tesimonial Gabrielper il nuovo spot della ‘Made Petrol’”. E’ il particolare contenuto nell’ordinanza firmata dal gip Tamara De Amicis che ha portato a 23 misure cautelari, di cui 10 in carcere e 13 ai domiciliari nell’ambito del filone romano dell’operazione ‘Petrol-Mafie Spa’ coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. Tra le persone finite in carcere c’è anche l’imprenditrice eBettozzi, in arte Ana, vedova del petroliere Sergio Di Cesare. Secondo l’accusa, la-ereditiera aveva messo in piedi un’associazione a delinquere operante nel settore petrolifero per aggirare il fisco. L’operazione coordinata da quattro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'ndrangheta, maxi frode petrolifera: 70 arresti e sequestro di un miliardo #mafia - TV7Benevento : Mafia: frode prodotti petroliferi, nel 2019 Bettozzi fermata in Rolls Royce con 300mila euro... - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Decine di persone sono state arrestate con accuse di mafia in diverse regioni del sud Italia, per una presunta gigantesca frode… - TV7Benevento : Mafia: frode prodotti petroliferi, soldi in nero tra Bettozzi e Gabriel Garko in intercettazioni... - EnricoGiannell1 : RT @Tg3web: Decine di persone sono state arrestate con accuse di mafia in diverse regioni del sud Italia, per una presunta gigantesca frode… -