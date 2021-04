Mafia: Bettozzi a Garko, ‘abbiamo detto che strappiamo tutto, quel contratto lo strappo’ (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – ‘Si era parlato del contratto in un certo modo”¦poi a me è arrivato un contratto fatto in un altro”¦”. Così Gabriel Garko in una conversazione con l’imprenditrice e cantante Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, vedova del petroliere Sergio Di Cesare e arrestata oggi nell’ambito del filone romano dell’operazione ‘Petrol-Mafie Spa’. L’intercettazione contenuta nell’ordinanza del gip Tamara De Amicis fa riferimento alla stipula di un contratto per la realizzazione di uno spot pubblicitario. ‘No Gabriel, no!” replica l’imprenditrice. ‘Il contratto doveva essere da 100!” interviene l’attore. E Bettozzi sottolinea: ‘abbiamo detto che dopo strappiamo tutto, quel ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – ‘Si era parlato delin un certo modo”¦poi a me è arrivato unfatto in un altro”¦”. Così Gabrielin una conversazione con l’imprenditrice e cantante Anna, in arte Ana Bettz, vedova del petroliere Sergio Di Cesare e arrestata oggi nell’ambito del filone romano dell’operazione ‘Petrol-Mafie Spa’. L’intercettazione contenuta nell’ordinanza del gip Tamara De Amicis fa riferimento alla stipula di unper la realizzazione di uno spot pubblicitario. ‘No Gabriel, no!” replica l’imprenditrice. ‘Ildoveva essere da 100!” interviene l’attore. Esottolinea:che dopo...

Advertising

TV7Benevento : Mafia: Bettozzi a Garko, ‘abbiamo detto che strappiamo tutto, quel contratto lo strappo’... - luciomusolino : Mafia e petrolio, maxi operazione di 4 procure: 70 arresti e sequestri per 1 miliardo. In carcere anche l'ereditier… - RosiPolimeni : Sentito adesso al TG. Che Storia!!!!??????? - TV7Benevento : Mafia: frode prodotti petroliferi, nel 2019 Bettozzi fermata in Rolls Royce con 300mila euro... - TV7Benevento : Mafia: frode prodotti petroliferi, soldi in nero tra Bettozzi e Gabriel Garko in intercettazioni... -