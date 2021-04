Mafia | Angelosanto Ros | ‘fra obiettivi joint venture con società Kazakistan’**

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Mafia Angelosanto

Il Tempo

Per il generale Pasquale, comandante del Ros, 'dalle attività investigativa è emerso ... Calabria saccheggiata da scafisti di malati 'Il condizionamento della, dei poteri occulti ...A proposito delle indagini, il generaleha aggiunto che: " La difficoltà che noi riscontriamo, e che ricorre in tutti i contesti mafiosi, è che le organizzazioni si difendono sottraendosi ...VIDEO | Quattro le direzioni distrettuali antimafia che hanno disvelato un sofisticato sistema di frode nel settore petrolifero che consentiva alle organizzazioni criminali di riciclare proventi di at ...VIDEO | Quattro le direzioni distrettuali antimafia che hanno disvelato un sofisticato sistema di frode nel settore petrolifero che consentiva alle organizzazioni criminali di riciclare proventi di at ...