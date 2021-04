Mafia | a Foggia manifesti funebri ricordano testimone morto

(Di giovedì 8 aprile 2021) "I cittadini onesti dipiangono la morte di Mario Nero.di giustizia, esempio di coraggio". E' il testo del manifesto affisso nel pomeriggio di oggi in diversi punti della città di ...

FoggiaToday

... il costruttore assassinato il 6 novembre del 1992 per essersi ribellato alladel pizzo. La donna ha denunciato nel corso della puntata di 'Anni 20', in onda questa sera su Rai 2, che a...Le investigazioni puntavano a far emergere gli interessi della 'ndrangheta, dellasiciliana e ... nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Catania,, Caserta, Salerno, ..."I cittadini onesti di Foggia piangono la morte di Mario Nero. Testimone di giustizia, esempio di coraggio". (ANSA) ...un testimone di giustizia a Foggia è un infame”. È la denuncia di Giovanna Belluna, nuora di Giovanni Panunzio, il costruttore foggiano assassinato il 6 novembre del 1992 perché si era ribellato alla ...