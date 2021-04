M5s | il nuovo ultimatum di Rousseau | “Saldare i debiti entro due settimane | altrimenti faremo un percorso diverso Basta ambiguità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non cala la tensione nei rapporti tra l’associazionee il Movimento 5 stelle. A meno di una settimana dal debutto di Giuseppe Conte da leader M5s, Davide Casaleggio e i suoi alzano ancora la posta. Continua infatti a non essere stato raggiunto alcun accordo sui rapporti tra il M5s e la piattaforma per la partecipazione diretta, nonostante i tentativi di mediazione messi in campo dai vertici e dall’ex premier in persona. E oggi sul Blog delle stelle è comparsa un: seil 22 aprile non saranno saldati idelle mancate restituzioni dei parlamentari espulsi o in ritardo, l’associazione è pronta a intraprendere “un”. Il debito a cui si fa riferimento sarebbe stato stimato in 450mila euro, ma già il 23 marzo scorso era ...