Lutto per il cantante Calcutta, arriva la morte della mamma Donatella: le cause (Di giovedì 8 aprile 2021) Un grave Lutto ha colpito Edoardo D’Erme, meglio noto sulla scena musicale italiana come Calcutta, suo nome d’arte nella tarda serata è arrivata la morte della mamma Donatella Galeotti. Il cantante, molto celebre nel genere musicale indie in Italia, ha perso la sua cara mamma. (Foto Instagram da @Calcutta foto di)È morta ieri mattina all’alba per un improvviso malore Donatella Galeotti, apprezzata e molto conosciuta insegnante del Liceo Manzoni di Latina e madre di Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, il noto cantautore originario di Latina. Aveva 58 anni. Secondo quanto dopo aver accusato un malessere è stata subito trasportata dai familiari all’ospedale Goretti, dove però è deceduta ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) Un graveha colpito Edoardo D’Erme, meglio noto sulla scena musicale italiana come, suo nome d’arte nella tarda serata èta laGaleotti. Il, molto celebre nel genere musicale indie in Italia, ha perso la sua cara. (Foto Instagram da @foto di)È morta ieri mattina all’alba per un improvviso maloreGaleotti, apprezzata e molto conosciuta insegnante del Liceo Manzoni di Latina e madre di Edoardo D’Erme, in arte, il noto cantautore originario di Latina. Aveva 58 anni. Secondo quanto dopo aver accusato un malessere è stata subito trasportata dai familiari all’ospedale Goretti, dove però è deceduta ...

