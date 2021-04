Lutto nel mondo del volley, si è spento Michele Pasinato giocatore della Nazionale di Velasco (Di giovedì 8 aprile 2021) È venuto a mancare a soli 52 anni dopo una lunga lotta Ph.Credit: Federvolley In campo, forse non i più giovani, si ricorderanno di “Paso” ovvero Michele Pasinato, uno dei recordman come punti della Serie A e uno dei giocatori cardine della Nazionale Italiana di volley di Julio Velasco. L’ex azzurro si è spento oggi, 8 aprile, a soli 52 anni dopo una estenuante lotta con un brutto male che l’ha portato via. È stato uno dei protagonisti di quella che è passata alla storia come la “Generazione di Fenomeni” con cui è stato anche Campione del mondo. In Serie A ha collezionato più di 7000 punti in 280 partite e con la maglia della Nazionale ha vinto un Mondiale (1994) e due europei (1993 e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 aprile 2021) È venuto a mancare a soli 52 anni dopo una lunga lotta Ph.Credit: FederIn campo, forse non i più giovani, si ricorderanno di “Paso” ovvero, uno dei recordman come puntiSerie A e uno dei giocatori cardineItaliana didi Julio. L’ex azzurro si èoggi, 8 aprile, a soli 52 anni dopo una estenuante lotta con un brutto male che l’ha portato via. È stato uno dei protagonisti di quella che è passata alla storia come la “Generazione di Fenomeni” con cui è stato anche Campione del. In Serie A ha collezionato più di 7000 punti in 280 partite e con la magliaha vinto un Mondiale (1994) e due europei (1993 e ...

Lutto nel mondo del volley, si è spento Michele Pasinato giocatore della Nazionale di Velasco Da giocatore ha indossato la maglia della sua Padova ( dove ha concluso la carriera nel 2006) dove è cresciuto e dove attualmente lavorava come tecnico nel settore giovanile, oltre a quelle di Roma e ...

