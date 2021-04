Lutto nel giornalismo italiano Durante le riprese cade in un dirupo e muore | “Ci mancherà tanto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il mondo delè in. Una tragedia ha infatti colpito l’Ordine. Tutti sono rimasti scioccati dalla notizia, anche perché il suo decesso è avvenuto in modo improvviso e drammatico. Mentre era intento a svolgere il suo lavoro è infatti precipitato, per cause in corso di accertamento, all’interno di une per lui non c’è stato nulla da fare. Alcuni colleghi che erano con lui hanno raccontato quegli attimi fatali, infatti sembra proprio che tutto sia successo da un momento all’altro. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, ma per l’uomo non è stato possibile fare altro se non constatare la sua morte. La caduta nel vuoto non gli ha lasciato alcuno scampo, infatti è deceduto sul colpo. Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e ...