L' ultimatum di Casaleggio al Movimento 5 Stelle

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'associazione Rousseau ha sancito una data, dopo la quale, se non dovesse essere risolta la questione economica, sarà divorzio. Ma se Conte dovesse trasformare la casa M5s in un ...

Oggi l'associazione presieduta da Davide, che ha gestito finora la piattaforma per la "democrazia digitale" del Movimento, ha lanciato dal Blog delle stelle un;: senza ...Senza un accordo entro il 22 aprile, l'Associazione Rousseau, presieduta da Davide, romperà definitivamente i rapporti con il Movimento 5 stelle: è questo il senso del post ...sul ...In un post pubblicato sul Blog delle stelle dall'associazione presieduta da Davide Casaleggio si annuncia che, se entro il 22 aprile non saranno sanati gli arretrati, verranno interrotti i rapporti. E ...L'Associazione Rousseau intima i pentastellati di tenere fede agli impegni. In alternativa pronti a prendere altre strade. La minaccia di fondare un nuovo soggetto ...