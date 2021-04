Lotta | Conyedo e Kakhelashvili | naturalizzati di lusso | medaglie a Europei e Mondiali | ma Olimpiadi a rischio

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Appuntamento fissato tra meno di un mese a Sofia per l’ultimo torneo divalevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021. Dopo la rassegna iridata del 2019 ed i vari preolimpici su base continentale tra marzo e aprile 2021, rimarrà infatti a disposizione una sola chance per gli atleti che non sono ancora riusciti a strappare il pass a cinque cerchi. L’Italia, a due terzi del percorso di qualificazione, può contare al momento su una sola carta olimpica, ottenuta da Frank Chamizo nella categoria fino a 74 kg dello stile libero grazie alla medaglia d’argento conquistata al Mondiale di due anni fa. Purtroppo il movimento azzurro non è stato in grado di qualificare altre categorie nei primi due eventi qualificanti, nonostante la naturalizzazione in extremis di duetori già capaci nel recente passato di salire sul podio in almeno un ...