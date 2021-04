Lorella Boccia condurrà Venus Club: nuovo late show tutto al femminile (Di giovedì 8 aprile 2021) La seconda serata di Italia 1 vedrà come protagonista l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, pronta a confermarsi come volto del piccolo schermo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 aprile 2021) La seconda serata di Italia 1 vedrà come protagonista l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, pronta a confermarsi come volto del piccolo schermo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

