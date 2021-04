L'Opera di Roma fa il bis, Martone: "Traviata come un film nel vuoto di teatro di oggi" (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Opera di Roma fa il bis con la lirica messa in scena come un film. Dopo l'exploit dello scorso dicembre per l'inaugurazione della stagione con il successo del 'Barbiere di Siviglia' diretto da Daniele... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) L'difa il bis con la lirica messa in scenaun. Dopo l'exploit dello scorso dicembre per l'inaugurazione della stagione con il successo del 'Barbiere di Siviglia' diretto da Daniele...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Alberto Giacometti, Grande donna, bronzo, 1960, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma… - RaiCultura : Rebecca Bianchi, étoile, e Claudio Cocino, primo ballerino, entrambi al Teatro dell’Opera di Roma, raccontano quest… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni - IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA - Teatro dell'Opera di Roma - prossimamente in streaming. Regia t… - wordsandmore1 : ? In streaming on line su - Antetempo : Echeggia nella mia mente la frase 'Roma ladrona' sono cresciuto sentendomi un ladro. Mi chiedo ora, che Regione sar… -