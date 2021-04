Lombardia | martedì seduta Consiglio regionale dedicata ad atti indirizzo

Advertising

newaybenini : RT @MassimoGaudina: Ripensare l’edilizia e le abitazioni di domani: ne parliamo martedì 13 alle 15 alla @triennalemilano con @GabrielMariya… - kookiesbean : @055CHERRY io so che la lombardia da martedì dovrebbe essere arancione - ED_Lombardia : RT @MassimoGaudina: Ripensare l’edilizia e le abitazioni di domani: ne parliamo martedì 13 alle 15 alla @triennalemilano con @GabrielMariya… - KnudWalter : RT @MassimoGaudina: Ripensare l’edilizia e le abitazioni di domani: ne parliamo martedì 13 alle 15 alla @triennalemilano con @GabrielMariya… - MassimoGaudina : Ripensare l’edilizia e le abitazioni di domani: ne parliamo martedì 13 alle 15 alla @triennalemilano con… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia martedì

Corriere della Sera

Stando al numero dei contagi, nonostante i quasi 500 morti, l'Italia vira quasi tutta verso l'arancione già da. Lo sperando 7 delle 9 regioni attualmente in rosso: il Piemonte, la, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e la Calabria. Ora però questi numeri andranno ...... in calo del 9,1% sui sette giorni (era - 9,1%, lunedì - 3,3%, domenica +1,3%) e del 16,5% sui sette giorni precedenti. Situazione analoga in: 2.569 casi in 24 ore, 20.327 totali ...