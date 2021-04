Lombardia, Fontana: “Chiederò la zona arancione, più sostegno alle imprese”, i dati sono promettenti (Di giovedì 8 aprile 2021) Lombardia zona arancione dal 12 aprile. La Lombardia potrebbe passare dalla zona rossa alla zona arancione dalla prossima settimana. A dare la buona notizia, Attilio Fontana, il presidente della regione. Per avere la conferma definitiva però bisognerà aspettare i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss, grazie ai quali Roberto Speranza potrà comunicare il cambio di colori delle regioni. Come al solito, domani, venerdì 9 aprile avremo l’esito dei dati sui contagi in Italia. Lombardia zona arancione: i dati sono promettenti In Lombardia i contagi da coronavirus stanno diminuendo. Per passare in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021)dal 12 aprile. Lapotrebbe passare dallarossa alladalla prossima settimana. A dare la buona notizia, Attilio, il presidente della regione. Per avere la conferma definitiva però bisognerà aspettare idel monitoraggio settimanale dell’Iss, grazie ai quali Roberto Speranza potrà comunicare il cambio di colori delle regioni. Come al solito, domani, venerdì 9 aprile avremo l’esito deisui contagi in Italia.: iIni contagi da coronavirus stanno diminuendo. Per passare in ...

