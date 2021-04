Lombardia, Fontana: “Chiederò di passare in zona arancione. Vaccini? Da oggi prenotazioni per fascia 70-75 anni” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Vaccini per over 80? In Lombardia non c’è stato assolutamente nessun ritardo. La campagna vaccinale ha seguito rigorosamente la disponibilità dei Vaccini. Ieri abbiamo ricevuto 250mila dosi di Pfizer, ma fino a ieri pomeriggio abbiamo consumato il 99% delle dosi di vaccino Pfizer a disposizione”. Dopo il caos dei giorni scorsi, con diversi hub vaccinali chiusi per i malfunzionamenti del sistema regionale di prenotazione, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nega ritardi sulle somministrazioni agli over80. Lo afferma ai microfoni di Rtl 102.5 annunciando poi il via delle prenotazioni dei Vaccini per la fascia anagrafica 70-75 anni e la possibilità di passare in zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “per over 80? Innon c’è stato assolutamente nessun ritardo. La campagna vaccinale ha seguito rigorosamente la disponibilità dei. Ieri abbiamo ricevuto 250mila dosi di Pfizer, ma fino a ieri pomeriggio abbiamo consumato il 99% delle dosi di vaccino Pfizer a disposizione”. Dopo il caos dei giorni scorsi, con diversi hub vaccinali chiusi per i malfunzionamenti del sistema regionale di prenotazione, il presidente della RegioneAttilionega ritardi sulle somministrazioni agli over80. Lo afferma ai microfoni di Rtl 102.5 annunciando poi il via delledeiper laanagrafica 70-75e la possibilità diin...

