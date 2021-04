Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Campania spera (ma dati negativi) domani mappa colori (Di giovedì 8 aprile 2021) Come ogni settimana, venerdì conosceremo la nuova mappa dei colori anti-Covid delle Regioni italiane. La scorsa settimana scattò il passaggio dal rosso all'arancione di Veneto,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 aprile 2021) Come ogni settimana, venerdì conosceremo la nuovadeianti-Covid delle Regioni italiane. La scorsa settimana scattò il passaggio dal rosso all'di Veneto,...

Advertising

petergomezblog : Tamponi rapidi in farmacia, regione che vai prezzo che trovi: nel Lazio costo fisso a 22 euro, 15 in Emilia. La Lom… - lucainsigne24 : Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Domani mappa colori, poche speranze per la Campania - Il… - infoitinterno : Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Domani mappa colori, poche speranze per la Campania - infoitinterno : Lombardia, Emilia e Friuli zona arancione? Domani mappa colori, poche speranze per la Campania - infoitinterno : Lombardia ed Emilia zona arancione? Campania spera. Domani mappa colori, la situazione -