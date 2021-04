Lombardia | anticipate le prenotazioni per il vaccino della fascia d’età 70-75 anni

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si anticipano di una settimana leai vaccini in. Si raccolgono ledi un altro mezzo milione di lombardi. “Da questa mattina sono iniziate leper i vaccini dei lombardi dai 70in avanti”. Ad annunciare l’anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana dal responsabile per la campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso. L’apertura delleper la70-74era prevista per il 15 aprile. E’ stato ad annunciarlo il governatore lombardo, Attilio Fontana, ai microfoni di Rtl 102.5. Sul portaleRegione appare infatti da oggi la disponibilità di prenotazione per i nati tra il 1942 e il 1951. “Lepossono partire, ma quello che ...

Un anticipo rispetto al piano vaccinale illustrato la scorsa settimana da Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale di Regione. 'Le prenotazioni possono partire, ma quello che ...La decisione sarà presa domani e dovrebbe diventare efficace da lunedì ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA INE A MILANO ). '...Partono in anticipo, giovedì 8 aprile, le prenotazioni del vaccino anti Covid per la fascia d'età 70-74 anni. Secondo il piano annunciato appena qualche giorno fa, invece, queste prenotazioni sarebber ...Tradotto: le Regioni hanno anticipato i soldi per sostenere le spese per sanità e Protezione civile, attingendo dai bilanci regionali. Se l'esecutivo Draghi non metterà mano al portafogli per ristorar ...