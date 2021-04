‘Lol: chi ride è fuori’, oggi gli ultimi 2 episodi: chi vince? (Di giovedì 8 aprile 2021) ‘Lol: Chi ride è fuori’, oggi gli ultimi due episodi su Amazon Original per incoronare il vincitore. Lo show che coinvolge 10 comici arriva all’epilogo. vince chi resta serio e non ride. Le prime 4 puntate hanno portato all’eliminazione di Fru e Luca Ravenna. In lizza, davanti alla control room gestita da Fedez e Mara Maionchi, restano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Michela Giraud. Il programma ha riscosso un enorme successo, a giudicare dall’attenzione che ha riscosso sui social. Clip e battute dei 10 comici hanno trovato ampio spazio su Twitter. Spopola Posaman, il supereroe interpretato da Lillo e dotato di un unico superpotere: mettersi in posa. Elio ‘vestito’ da quadro della Gioconda invade ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021): Chigliduesu Amazon Original per incoronare il vincitore. Lo show che coinvolge 10 comici arriva all’epilogo.chi resta serio e non. Le prime 4 puntate hanno portato all’eliminazione di Fru e Luca Ravenna. In lizza, davanti alla control room gestita da Fedez e Mara Maionchi, restano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Michela Giraud. Il programma ha riscosso un enorme successo, a giudicare dall’attenzione che ha riscosso sui social. Clip e battute dei 10 comici hanno trovato ampio spazio su Twitter. Spopola Posaman, il supereroe interpretato da Lillo e dotato di un unico superpotere: mettersi in posa. Elio ‘vestito’ da quadro della Gioconda invade ...

Advertising

Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - gmPigat : RT @Corriere: «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - blveeside : RT @soloperle: LOL versione mia 'chi piange è fuori' - borntoeatoreo : #aot139spoiler chi dice che il personaggio di eren è stato dIsTrUtTo semplicemente aveva in mente un’idea sbagliat… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Lol chi Buon compleanno Bruno Barbieri Sky Tg24