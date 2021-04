Lol, chi ride è fuori, Katia Follesa svela cosa c’è dietro: le FOTO del backstage (Di giovedì 8 aprile 2021) Lol, chi ride è fuori è il tormentone del momento. Il programma comico in cui è vietato ridere ha fatto il botto di visualizzazioni su Amazon Prime Video Ormai ne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021) Lol, chiè il tormentone del momento. Il programma comico in cui è vietatore ha fatto il botto di visualizzazioni su Amazon Prime Video Ormai ne… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - AmyNerdQueen1 : RT @filibertoblu: CHI È IL PAZZO CHE HA DECISO DI ELIMINARE QUESTA SCENA DA LOL? #lolchirideèfuori - cellicom : LOL: Chi ride è fuori: arrivano gli ultimi due episodi su Prime Video - idolkjs : RT @sherlockify: Io che parlo di LOL: Chi ride è fuori -