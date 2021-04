Locale mafia diventa magazzino scorte alimentari, inaugura presidente Municipio I Alfonsi (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Un negozio in mano alla criminalita’ organizzata, nel cuore dell’Esquilino, che diventa un magazzino per le scorte alimentari di tre associazioni che si occupano della Spesa Sospesa: la Comunita’ di Sant’Egidio, City Angels e Binario 95 in collaborazione con Portici aperti. E’ quanto inaugurato quest’oggi dalla presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, in via Cattaneo, a due passi dalla stazione Termini. Il I Municipio si e’ visto affidare questo Locale, gestito in precedenza da alcuni commercianti cinesi, dopo che lo stesso era stato confiscato dal Tribunale ad un’associazione criminale. Da oggi, invece, ospita diverse centinaia di pacchi di pasta, bottiglie di pomodoro e di olio, biscotti, pacchi di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Un negozio in mano alla criminalita’ organizzata, nel cuore dell’Esquilino, cheunper ledi tre associazioni che si occupano della Spesa Sospesa: la Comunita’ di Sant’Egidio, City Angels e Binario 95 in collaborazione con Portici aperti. E’ quantoto quest’oggi dalladel I, Sabrina, in via Cattaneo, a due passi dalla stazione Termini. Il Isi e’ visto affidare questo, gestito in precedenza da alcuni commercianti cinesi, dopo che lo stesso era stato confiscato dal Tribunale ad un’associazione criminale. Da oggi, invece, ospita diverse centinaia di pacchi di pasta, bottiglie di pomodoro e di olio, biscotti, pacchi di ...

