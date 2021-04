Lo spacciatore - ciclista arrestato alla stazione | aveva addosso eroina e mille euro in contanti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : spacciatore ciclista

corriereadriatico.it

CIVITANOVA - Viaggiava su un treno regionale, con una bici in mano e 62 dosi di eroina e mille euro in banconote da 20 in tasca. Lo hanno arrestato appena ha messo piede in stazione i poliziotti del ...... era evaso per acquistare in strada una dose di eroina dal suo"di fiducia" in cambio ... Alla fine il "" è stato bloccato e arrestato per spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale . ...CIVITANOVA - Viaggiava su un treno regionale, con una bici in mano e 62 dosi di eroina e mille euro in banconote da 20 in tasca. Lo hanno arrestato appena ha messo piede in stazione i poliziotti del ...Firenze, 8 aprile 2021 - Nel pomeriggio di mercoledì un altro spacciatore è finito in manette nella zona di San Jacopino a Firenze, dove la Polizia ha intensificato i controlli, come avviene ormai da ...