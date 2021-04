LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Corelli subito eliminata dall’azera Abakarova. Attesa per Dell’Aquila (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.28: Niente da fare per l’azzurra Corelli che esce subito di scena, sconfitta 6-12 dall’azera Abakarova. Troppe energie spese nel primo round e pochissimi punti raccolti dall’azzurra che poi nel finale non ne aveva più 10.25: Abakarova avanti 8-3 al termine del secondo round 10.21: Si qualifica per i quarti la turca Dincel che batte l’austriaca Schoenegger 10.20: Lungo conciliabolo al tavolo della giuria: punteggio 5-3 per Abakarova, manca 1’24” alla fine 10.18: Allunga la azera: 5-2 10.16: Si chiude 2-2 il primo round. I due punti di Corelli sono frutto di due penalizzazioni inflitte all’avversaria che poco dopo ha messo a segno due calci 10.15: Parità 1-1 dopo il primo minuto del primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28: Niente da fare per l’azzurrache escedi scena, sconfitta 6-12. Troppe energie spese nel primo round e pochissimi punti raccolti dall’azzurra che poi nel finale non ne aveva più 10.25:avanti 8-3 al termine del secondo round 10.21: Si qualifica per i quarti la turca Dincel che batte l’austriaca Schoenegger 10.20: Lungo conciliabolo al tavolo della giuria: punteggio 5-3 per, manca 1’24” alla fine 10.18: Allunga la azera: 5-2 10.16: Si chiude 2-2 il primo round. I due punti disono frutto di due penalizzazioni inflitte all’avversaria che poco dopo ha messo a segno due calci 10.15: Parità 1-1 dopo il primo minuto del primo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Martina Corelli subito eliminata dall’azera Abakarova. Attesa per Dell’Aqui… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: subito in gara Vito Dell’Aquila! - #Taekwondo #Europei #DIRETTA: #subito -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Taekwondo 'E ti seguirò?', la canzone / inno de La Molisana Magnolia ... patrimonio collettivo dell'ambiente rossoblù nella stagione 2021/22 con tanto di esecuzione live, ... tra gli altri, con il campione olimpico di Londra 2012 nel taekwondo Carlo Molfetta ed ha fatto ...

Pallacanestro serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso ha il suo inno ... patrimonio collettivo dell'ambiente rossoblù nella stagione 2021/22 con tanto di esecuzione live , ... tra gli altri, con il campione olimpico di Londra 2012 nel taekwondo Carlo Molfetta ed ha fatto ...

LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Corelli subito eliminata dall'azera Abakarova. Attesa per Dell'Aquila OA Sport LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: subito in gara Vito Dell’Aquila! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 - Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 - I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e b ...

... patrimonio collettivo dell'ambiente rossoblù nella stagione 2021/22 con tanto di esecuzione, ... tra gli altri, con il campione olimpico di Londra 2012 nelCarlo Molfetta ed ha fatto ...... patrimonio collettivo dell'ambiente rossoblù nella stagione 2021/22 con tanto di esecuzione, ... tra gli altri, con il campione olimpico di Londra 2012 nelCarlo Molfetta ed ha fatto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Europei Taekwondo Sofia 2021 - Orari, programma, tv e streaming Europei Taekwondo Sofia 2021 - I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e b ...