LIVE – Sonego-Simon 6-4 0-0, Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 8 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Lorenzo Sonego e Gilles Simon, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di Cagliari 2021. Il tennista piemontese ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il francese ha eliminato Stefano Travaglia in 3 set; sfida insidiosa per Sonego, considerando le abilità da contrattaccante di Simon, determinanti nei momenti delicati degli incontri. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di giovedì 8 aprile. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Sonego-Simon 6-4 0-0 LIVE PRIMO SET – SCAMBIO PAZZESCO!! Sonego LO VINCE E CHIUDE IL PRIMO SET ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Gilles, valevole per il secondo turno dell’Atp 250 di. Il tennista piemontese ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il francese ha eliminato Stefano Travaglia in 3 set; sfida insidiosa per, considerando le abilità da contrattaccante di, determinanti nei momenti delicati degli incontri. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di giovedì 8 aprile. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-4 0-0PRIMO SET – SCAMBIO PAZZESCO!!LO VINCE E CHIUDE IL PRIMO SET ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Simon 5-3 ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro serve per il set - #Sonego-Simon #Cagliari #DIRETTA: - sportface2016 : #Tennis, al #SardegnaOpen tocca a Lorenzo #Sonego: segui il LIVE del suo match di secondo turno con #Simon - MKPronos3 : (Live ??) ???? Cagliari ATP ?? Simon G. - Sonego L. ?? ?? Simon gagne au moins un Set ?? 1,75 #TeamParieur… - CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? ?? LIVE | Dopo aver conquistato la semifinale del doppio, Lorenzo #Sonego disputa l'ottavo di final… - zazoomblog : LIVE Sonego-Simon ATP Cagliari in DIRETTA: non si parte prima delle 14.45 - #Sonego-Simon #Cagliari #DIRETTA: -