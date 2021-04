LIVE Fognini-Munar | ATP Marbella in DIRETTA | debutto stagionale sulla terra rossa per il ligure

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ultimo impegno dia Miami Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Fabioe lo spagnolo Jaume. Ci sono due precedenti tra i due giocatori: il primo, agli Australian Open 2019, vide l’iberico costretto al ritiro a metà terzo set dopo aver perso i primi due al tie-break, mentre l’altro, a Buenos Aires, è risultato vittorioso per, in rimonta, per 4-6 6-4 7-5. Questa sarà dunque la seconda volta in cui i due si affronteranno sul rosso. Esordio per il, mentre per il suo avversario c’è stata la vittoria sul qualificato svizzero Henri Laaksonen per 6-4 ...