LIVE – Fognini-Munar 0-1 | Atp Marbella 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ile latestuale della disputa tra Fabioe Jaume, valida per il secondo turno dell’Atp 250 di. L’italiano esordirà in Spagna affrontando il giovane iberico, reduce da una finale Challenger nella medesima località e superiore a Henri Laaksonen al primo turno del torneo sopra citato. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di giovedì 8 aprile. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA0-1 PRIMO SET – Subito break per! Lo spagnolo si era già visto annullare una prima palla break, ma non ha fallito alla seconda opportunità. 0-1 PRIMO SET – Primo game ai vantaggi. 13.45- ...