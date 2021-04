LIVE – Dinamo Sassari-Bamberg 65-53, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Banco di Sardegna Sassari e Brose Bamberg si sfidano nel recupero di 4° giornata del gruppo L di FIBA Champions League 2020/2021. Sfida di consolazione tra due squadre eliminate, i sardi hanno perso tutte le cinque gare giocate nella seconda fase del torneo. I tedeschi invece hanno vinto due match. Giovedì 8 aprile alle ore 18.30 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Bamberg 65-53 29? – Seric punge da 2 e mette ulteriore pressione a Sassari. 65-53. 28? – Tripla di Hundt importante, ma Treier spegne il fuoco ospite con un layup vincente. 62-51. 27? – Bamberg si avvicina pericolosamente, Baggette risolutivo da 2. 55-46. 26? – Tripla di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Banco di Sardegnae Brosesi sfidano nel recupero di 4° giornata del gruppo L di FIBA. Sfida di consolazione tra due squadre eliminate, i sardi hanno perso tutte le cinque gare giocate nella seconda fase del torneo. I tedeschi invece hanno vinto due match. Giovedì 8 aprile alle ore 18.30 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA65-53 29? – Seric punge da 2 e mette ulteriore pressione a. 65-53. 28? – Tripla di Hundt importante, ma Treier spegne il fuoco ospite con un layup vincente. 62-51. 27? –si avvicina pericolosamente, Baggette risolutivo da 2. 55-46. 26? – Tripla di ...

zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Nymburk 40-55 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Nymb… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Nymburk 16-22 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Nymbu… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Nymburk 16-22 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Nymb… - Fantacalciok : Dinamo Zagabria – Villarreal: dove vedere la diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Dinamo Zagabria – Villarreal: dove vedere la diretta live e risultato -