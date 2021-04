LIVE Ajax-Roma, Europa League 2021 in DIRETTA: le formazioni ufficiali. I giallorossi col trio d’attacco Pellegrini-Dzeko-Pedro (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Arrivano le formazioni ufficiali Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ajax-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2020/2021 E’ l’ora della verità. Da una parte gli olandesi di Erik ten Hag, dall’altra la Roma (unica rappresentante italiana rimasta nelle coppe europee) di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Arrivano le(4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola;. Buonasera e benvenuti allatestuale di, match valido per l’andata dei quarti di finale dell’2020/E’ l’ora della verità. Da una parte gli olandesi di Erik ten Hag, dall’altra la(unica rappresentante italiana rimasta nelle coppe europee) di ...

Advertising

sportli26181512 : Europa League, i risultati in diretta LIVE delle partite dei quarti: Non solo Ajax-Roma nell'andata dei quarti di f… - TuttoASRoma : LIVE AJAX-ROMA Formazioni ufficiali (TABELLINO) - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Ajax-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AjaxRoma Fischio d'inizio alle 21 LIVE su Sky Sport Uno… - sportli26181512 : Ajax-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La Roma prova a tenere vivi i colori dell'Italia… - BlackJack_1984 : RT @cmdotcom: #EuropaLeague: #AjaxRoma LIVE alle 21, le formazioni ufficiali: Tadic con Neres, Pedro dietro a Dzeko -