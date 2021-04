L’Italia “raccomanda” Astrazeneca agli over 60: come cambia il piano vaccini (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’Italia ha scelto di raccomandare l’uso preferenziale del vaccino anti-Covid Astrazeneca nei soggetti oltre i 60 anni di età. L’annuncio è stato dato dal Ministero della Salute nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore federale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. L’Ema nelle scorse ore aveva riconosciuto i casi eccezionali di trombosi come “effetti indesiderati molto rari” del vaccino Astrazeneca, senza ritenere tuttavia necessario sconsigliare le somministrazioni a un determinato genere o fascia di età. Ogni Stato a quel punto è stato chiamato a prendere una decisione in autonomia e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiha scelto dire l’uso preferenziale del vaccino anti-Covidnei soggetti oltre i 60 anni di età. L’annuncio è stato dato dal Ministero della Salute nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore federale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. L’Ema nelle scorse ore aveva riconosciuto i casi eccezionali di trombosi“effetti indesiderati molto rari” del vaccino, senza ritenere tuttavia necessario sconsigliare le somministrazioni a un determinato genere o fascia di età. Ogni Stato a quel punto è stato chiamato a prendere una decisione in autonomia e ...

