“L’Istituto Europeo per la terza età”, covid free” eccellenza del Sud d’Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Una struttura covid free, riconosciuta nei giorni scorsi a livello Europeo come eccellenza tra le Rsa di tutto il meridione. Sono questi gli straordinari risultati ottenuti dalL’Istituto Europeo Sica per la terza età di?Salerno… “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento – commenta il direttore sanitario della struttura Vincenzo?Sica. In queste ultime settimane abbiamo ricevuto tanti complimenti e gratificazioni non solo da parte dei familiari dei nostri ospiti, ma anche daicolleghi ed anche da parte del sindaco di?Salerno. Siamo una delle pochissime strutture a non aver regisstrato in questi 14 mesi nessun caso di covid ne tra i pazienti ne tanto meno tra il personale medico. E ad oggi che tutti i nostri ospiti ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Una struttura, riconosciuta nei giorni scorsi a livellocometra le Rsa di tutto il meridione. Sono questi gli straordinari risultati ottenuti dalSica per laetà di?Salerno… “Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento – commenta il direttore sanitario della struttura Vincenzo?Sica. In queste ultime settimane abbiamo ricevuto tanti complimenti e gratificazioni non solo da parte dei familiari dei nostri ospiti, ma anche daicolleghi ed anche da parte del sindaco di?Salerno. Siamo una delle pochissime strutture a non aver regisstrato in questi 14 mesi nessun caso dine tra i pazienti ne tanto meno tra il personale medico. E ad oggi che tutti i nostri ospiti ...

Advertising

DottrinaSociale : RT @CattedraRosmini: Domani 9.4. webinar di Cantieri Digitali d’Europa e Diàlexis, per l’istituzione dell’Istituto Italiano per l’IA (I3A):… - CattedraRosmini : Domani 9.4. webinar di Cantieri Digitali d’Europa e Diàlexis, per l’istituzione dell’Istituto Italiano per l’IA (I3… - Ussignur_ : @riktroiani @IzzoEdo (fonte Euromomo, l'istituto statistico europeo per l'elaborazione dei dati di mortalità) - Luisa70368354 : RT @CaleEuropaEdic: ?? 21 Aprile 2021:'Al via un evento online promosso dall’Istituto europeo per l'Innovazione e la Tecnologia'?? ?? #eventio… - CaleEuropaEdic : ?? 21 Aprile 2021:'Al via un evento online promosso dall’Istituto europeo per l'Innovazione e la Tecnologia'?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istituto Europeo I wearable? Così possono servire a «misurare» le malattie cardiache Corriere della Sera